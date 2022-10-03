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«سفين» توقع اتفاقية نقل وتخزين زيت الوقود

«سفين» توقع اتفاقية نقل وتخزين زيت الوقود
4 أكتوبر 2022 01:33

أبوظبي (وام)

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وقعت مجموعة سفين التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع شركة «أمان بغداد» العراقية لدعم مشروع جديد لنقل وتخزين زيت الوقود من محطات خور الزبير وأم قصر في العراق.
ويشكل المشروع خطوة لافتة ضمن جهود مجموعة سفين الرامية لتوسيع نطاق أعمالها من الخدمات المتخصصة التي تقدمها إلى قطاع النفط والغاز، ويأتي في سياق استراتيجية التوسع التي تنتهجها في السوق العراقي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة سفين بإدارة كامل المشروع، حيث ستوفر ثلاث ناقلات نفط خام ضخمة، وناقلة رابعة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية.
وتعمل سفين فيدرز مع شركة «أمان بغداد» على نقل زيت الوقود من المحطات الموجودة في كل من خور الزبير وميناء أم قصر جنوبي العراق إلى المياه الإقليمية العراقية باستخدام ناقلة متوسطة المدى، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الناقلات الضخمة التي سيتم استخدامها كخزانات عائمة للوقود، وهي تتمتع بطاقة استيعابية شهرية للنقل تصل إلى 750.000 طن من مادة زيت الوقود.
وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي: «يشكل قطاع الطاقة أحد أسواق النمو المهمة بالنسبة لمجموعة سفين، وتعكس الاتفاقية الموقعة والتي نساهم من خلالها في هذا المشروع، قدراتنا الكبيرة وخبراتنا الموثوقة في هذا المجال. كما تؤكد أهمية الأسطول الذي نمتلكه والإمكانات المتطورة التي يمكن أن يقدمها إلى هذه العمليات».

الإمارات
العراق
موانئ أبوظبي
الوقود
النفط
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