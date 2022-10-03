«الصناعة» تستعرض في أميركا حوافز الاستثمار بالإمارات

بيتسبرغ (وام)

استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تقود وفداً إماراتياً مؤلفاً من القطاعات الحكومية والشركات الصناعية الكبرى وغرف التجارة والصناعة، أبرز الحوافز والممكنات والمزايا التنافسية الواعدة التي تقدمها الإمارات للمستثمرين الصناعيين وأصحاب الأفكار والمواهب حول العالم، أمام مجموعة من المسؤولين والخبراء والتنفيذيين في القطاع الصناعي العالمي، على هامش النسخة الافتتاحية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع GMIS America التي عقدت في مدينة بيتسبرغ الأميركية، بهدف المساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لـ «وام»، خلال الحدث، أن دولة الإمارات تمثل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين والكفاءات في العالم، خصوصاً على مستوى الاستثمارات الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهي تمتلك تجربة فريدة ترسخت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي انطلقت في منتصف العام 2020، وحققت حتى الآن نتائج لافتة على صعيد الجاذبية الاستثمارية، وتقديم الحوافز والممكنات للمستثمرين.