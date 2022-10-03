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الاقتصادي

«دبي المالي العالمي» مقراً إقليمياً لـ«بي آر إي دي» السويسري

«دبي المالي العالمي» مقراً إقليمياً لـ«بي آر إي دي» السويسري
4 أكتوبر 2022 01:33

دبي (الاتحاد) 

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 كشف البنك التجاري السويسري الدولي «بي آر إي دي»، عن اختياره مركز دبي المالي العالمي، ليكون مقراً إقليمياً له في المنطقة. وحسب بيان أمس، حاز البنك التجاري السويسري الدولي «بي آر إي دي» الموافقات والتراخيص المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي. وسيتسنى للبنك السويسري الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الاستفادة من إمكانات مركز دبي المالي العالمي لإطلاق العنان لخبراته المتخصصة في تمويل السلع الأساسية عبر أسواق منطقة الخليج الديناميكية، مع التركيز على السوق المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان البنك التجاري السويسري الدولي «بي آر إي دي» الذي تأسس عام 1991 حاز التراخيص المصرفية الكاملة عام 2015، ليصبح بذلك مؤسسة مصرفية فرعية تابعة لبنك «بي آر إي دي»، باريس، وهو مصرف تجاري فرنسي رائد وعضو مساهم في مجموعة «بي بي سي إي» (BPCE). وتعد مجموعة «بي بي سي إي» ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا ورابع أكبر مجموعة في أوروبا من حيث حجم الأسهم.
كما يتخصّص البنك التجاري السويسري الدولي «بي آر إي دي» في دعم المؤسسات التجارية المتخصصة في مجالات المعادن والطاقة والسلع منذ عام 2015. 

مركز دبي المالي العالمي
سلطة دبي للخدمات المالية
الخدمات المالية
جنيف
الإمارات
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