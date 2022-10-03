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الاقتصادي

أصول «المركزي» ترتفع 4.1 مليار درهم

أصول «المركزي» ترتفع 4.1 مليار درهم
4 أكتوبر 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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ارتفعت أصول مصرف الإمارات المركزي بقيمة 4.13 مليار درهم خلال شهر يوليو 2022 بنمو نسبته 0.8% لتصل إلى 495.54 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 491.41 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه، بدعم من ارتفاع رصيد حساب النقد والأرصدة المصرفية والودائع والاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
وزاد بند النقد والأرصدة المصرفية في جانب الأصول لدى «المركزي» بقيمة 5 مليارات درهم ليبلغ 215.7 مليار درهم مقارنة مع 210.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
كما ارتفع رصيد الودائع بنحو 5.5 مليار درهم، ليصل إلى 65.7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 60.2 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه.
وزادت الاستثمارات المحفوظة حتي تاريخ لاستحقاق بنحو 5 مليارات درهم أيضاً، لتبلغ 179 مليار درهم بنهاية يوليو 2022 مقارنة مع 174 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وزادت القروض والسلف التي يقدمها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 2.15 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
وأما الأصول الأخرى غير المصنفة، فانخفضت بقيمة 12.53 مليار درهم خلال الشهر نفسه، لتبلغ 32.7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
وفي جانب المطلوبات ورأس المال، تظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للمصرف المركزي (رأس المال والاحتياطيات)، قد زادت خلال شهر يوليو 2022 بقيمة 2.47 مليار درهم لتبلغ 17.87 مليار درهم.
من جهة أخرى، زادت الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 8.34 مليار درهم خلال شهر يوليو 2022، ليرتفع رصيدها إلى 211.8 مليار درهم.

 

مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
النقد
الودائع
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