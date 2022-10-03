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الاقتصادي

744 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 9 أشهر

مقر سوق أبوظبي (الاتحاد)
4 أكتوبر 2022 01:33

أبوظبي (وام) 

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أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 744 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 2.781 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي، موزعة بواقع 2.206 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 575.4 مليار درهم لسوق دبي المالي. وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت «موانئ أبوظبي» و«ديوا» و«بروج» و«جي إف إتش» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 14.9% ليغلق عند 9750.82 نقطة في نهاية سبتمبر. بينما صعد سوق دبي المالي بنحو 4.5% أو ما يوازي 143.24 نقطة ليقفل عند 3339.15 نقطة في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي.  

الأسهم المحلية
سوق دبي المالي
الأسهم القيادية
موانئ أبوظبي
ديوا
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