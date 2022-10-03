39.2 ألف حساب للمستثمرين في سوق دبي خلال 9 أشهر

أبوظبي (وام)

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 39 ألفاً و245 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 397.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 7887 حساباً جديداً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، أضافت الشركات 16210 حسابات جديدة في سبتمبر الماضي، و2484 حساباً جديداً في أغسطس، و2348 حساباً في يوليو 2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير.

منهجية جديدة للمؤشرات

يعتزم سوق دبي المالي اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من عام 2022، على أن تتولى شركة «اس & بي داو جونز انديسيز» مهمة «وكيل احتساب المؤشر».

وتتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق، بما في ذلك: المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية، الأمر الذي سيوفر للمُتعاملين مؤشرات عالمية المستوى يسهُل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

ويعكس هذا التطور الجوهري التزام سوق دبي المالي الراسخ بتلبية الطلب المتزايد من كافة فئات المستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماته وفق أفضل الممارسات العالمية.