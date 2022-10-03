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4 شركات تأمين ترتفع بالحد الأقصى بدعم اندماج واستحواذ

4 شركات تأمين ترتفع بالحد الأقصى بدعم اندماج واستحواذ
4 أكتوبر 2022 01:33

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفعت أسعار السوق لأربع شركات تأمين مدرجة في سوق دبي المالي إلى ما يقارب الحد  الأقصى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد والبالغ 15% خلال جلسة التداول أمس، بدعم من عمليات دمج واستحواذ يشهدها القطاع.  وسجلت أسعار السوق ارتفاعاً بنسبة 14.99% لأسهم  دار التكافل،  وبنسبة 14.99% لأسهم  الشركة العربية الإسلامية للتامين (سلامة)،  وبنسبة 14.92% لأسهم شركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التامين (أمان)، كما ارتفع سعر السوق لسهم  تكافل الإمارات بنسبة 14.89%.  وقالت شركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التامين (أمان) إنها بدأت مناقشات مع الشركة العربية الإسلامية للتامين (سلامة) لبحث بيع جزء من أعمال التامين التكافلي للشركة، بحسب إفصاح صادر عن الشركة أمس. كما أكدت شركة تكافل الإمارات أنها تسلمت الموافقة المبدئية من الجهات التنظيمية للاندماج مع شركة (سلامة). وتفاوت أداء أسواق المال بالدولة خلال جلسة أمس، حيث أغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.182% وسط تداولات بلغت قيمتها 1.224 مليار درهم، فيما أغلق سوق دبي المالي على تراجع بنسبة 1.05% وسط تداولات بقيمة 280 مليون درهم.

سوق دبي المالي
دبي
شركات التأمين
التأمين
أبوظبي للإعلام
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