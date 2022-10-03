«بيت الاستثمار الخليجي» تعتزم إدراج 3 شركات في سوق أبوظبي

أبوظبي (وام)

قال عبدالعزيز أسعد السند، رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية، إن الشركة تستهدف إدراج ثلاث شركات تابعة وزميلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى إدراج شركة أخرى في السوق المالية السعودية «تداول».

وأكد السند لـ «وام» أن الفترة الزمنية لإدراج الشركات التابعة والزميلة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية تتراوح ما بين عام وعامين من الآن، مشيراً إلى أن الشركات المستهدف إدراجها في أبوظبي والسعودية تعمل في قطاعات مختلفة تشمل العقار والصناعة، بالإضافة إلى القطاع الاستهلاكي والاستثماري.

وأضاف: إن «بيت الاستثمار الخليجي» تم إدراجها نهاية الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراجاً مزدوجاً، وهي مدرجة أيضاً في بورصة الكويت منذ مايو 2002 وتقدر قيمتها السوقية حالياً بنحو 1.96 مليار درهم، فيما نستهدف إدراجاً ثالثاً للشركة في سوق آخر لم يتم تحديده حتي الآن، وذلك مع نهاية العام القادم 2023 أو مطلع 2024. وأشار إلى أن بيت الاستثمار الخليجي دشن محطة تاريخية جديدة في مسيرته بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعكس اقتصاداً نوعياً يسعى للتنويع وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية حديثة، إضافة إلى كونه أحد أهم وأبرز الأسواق الإقليمية.