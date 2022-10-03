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الاقتصادي

14.3 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات

الإمارات تعزز جاذبيتها الاستثمارية
3 أكتوبر 2022 20:09

رشا طبيلة (أبوظبي) سجلت دولة الإمارات 14.346 علامة تجارية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل آنذاك 13.878 علامة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت الوزارة اليوم إلى أن العلامات التجارية المسجلة شملت قطاعات مختلفة منها خدمية والأخرى سلعية، إضافة إلى أنها شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية بالقطاعين العام والخاص.
وبينت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1109 علامات تجارية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم، واستمرارية الأداء الإيجابي والقوي بقطاع العلامات التجارية منذ بداية العام الحالي.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأوضحت الوزارة أن أهم القطاعات التي شملتها العلامات التجارية الجديدة المسجلة، قطاعات التجارة الإلكترونية والاتصالات والحلول التقنية والتكنولوجيا وخدمات التوصيل والتجارة العامة وقطاع التجزئة والجملة والاستثمار والتصدير والاستيراد والزراعة والبنوك والطرق والمواصلات، إضافة إلى قطاعات السفر والسياحة وإدارة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمعارض، إضافة إلى القطاع العقاري والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء وخدمات الملاحة البحرية، فضلاً عن تجارة الأدوية والأدوات البيطرية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصيدلة وخدمات الصحة المنزلية وقطاع السيارات وقطع الغيار والمكملات الغذائية ومياه الشرب والكيماويات والاستشارات وإدارة المشاريع.
 إلى جانب قطاعات الذهب والمجوهرات والألبسة والأزياء والنظارات والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والديكور، وتجارة الزهور والخدمات الفنية والتصميم الداخلي والورق ومستلزماته والبلاستيك، والرخام والجرانيت وقطاع الترفيه والمتاحف وألعاب الأطفال والقطاع الرياضي.

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