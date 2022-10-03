دبي تستقبل 9.1 مليون زائر دولي بنمو 182%

مصطفى عبد العظيم (دبي) ارتفع عدد الزوار الدوليين القادمين إلى دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليصل إلى 9.12 مليون زائر، بنمو 182% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت استقبال 3.2 مليون زائر، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات نجاح القطاع السياحي في استقبال نحو مليون زائر دولي خلال أغسطس الماضي، ليستعيد القطاع نحو 85% من مستويات تدفقات حركة السياحة الدولية، المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، والذي شكل عام الانتعاش السياحي في الإمارة قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

أداء قوي بجميع المؤشرات

وأفادت البيانات تجاوز أداء القطاع السياحي والفندقي في الإمارة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، المستويات المسجلة قبل الجائحة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، أبرزها ليالي المبيت المحجوزة ومتوسط أسعار الغرف والعائدات من الغرف المتاحة ومدة الإقامة، والطاقة الاستيعابية.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس الماضي إلى 142 ألفاً و215 غرفة فندقية ضمن 779 منشأة فندقية، مقابل 129 ألفا و389 غرفة فندقية ضمن 717 منشأة في نهاية أغسطس 2021، بنمو 10%، مقابل 119 ألفاً و35 غرفة خلال الفترة ذاتها من العام 2019، بزيادة 19%.

كما سجل متوسط الإشغال الفندقي 71% مقابل 61% في الفترة ذاتها من العام 2021، مقترباً من مستوياته المرتفعة خلال الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت 73%.

ارتفاع مدة الإقامة

ووفقاً للبيانات زادت مدة إقامة النزلاء في المنشآت الفندقية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 4 ليال، مقارنة مع 3.4 ليلة في الفترة المماثلة من العام 2019، بنمو 17%، ما أسهم في زيادة ارتفاع عدد الليالي (الغرف المحجوزة) ليصل إلى 23.96 مليون ليلة مبيت، مقارنة مع 18.674 مليون ليلة في نفس الفترة من 20121، بنمو 28%، ونحو 20.5 مليون ليلة في عام 2019، بزيادة 17%.

قفزة في أسعار وإيرادات الغرف

سجلت أسعار الغرف الفندقية في دبي في أول 8 أشهر من العام الجاري قفزة كبيرة بارتفاع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 514 درهماً، مقارنة 359 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 43%، ومع نحو 408 دراهم في الفترة ذاتها من 2019، بزيادة 26%، بالتزامن مع ارتفاع العائد على الغرف المتاحة إلى نحو 364 درهماً مقابل 218 درهماً في 2021، و299 درهماً في 2019، بزيادة 67% و22% على التوالي.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 41.2 ألف غرفة ضمن 184 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين نجمة وثلاث نجوم على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.3 ألف غرفة فندقية ضمن 255 منشأة فندقية، في حين تخطى عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

الهند تتصدر الأسواق

وأظهرت البيانات أن الهند حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2022، مسجلة أكثر من مليون سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو 983 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 823 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 647 ألف زائر.

بدورها، حلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 395 ألف زائر، تلتها أميركا بنحو 349 ألف زائر وفرنسا وباكستان بنحو 253 ألف زائر لكل منهما، ثم ألمانيا بنحو 247 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 213 ألف زائر.

وحلّت دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي حسب المناطق الجغرافية، بعد أن استحوذت على نسبة بلغت نحو 23% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 21%، ثم منطقة جنوب آسيا التي استحوذت على نسبة 16%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 11%، فيما بلغت حصة الأميركيتين نحو 7%، وإفريقيا نحو 6%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%.