302 مليون درهم لأغلى صفقة عقارية سكنية في دبي

دبي (الاتحاد) شهد السوق العقاري في دبي اليوم الإعلان عن بيع فيلا في صفّ المليارديرات بنخلة جميرا، في صفقة هي الأعلى قيمةً في تاريخ السوق العقاري في دبي بسعر بلغ 302.5 مليون درهم (82 مليون دولار).

وتضم فيلا كاسا ديل سول، الواقعة على السعفة جي، بطوابقها الأربعة الممتدة على مساحة 28 ألف قدم مربعة، بدءاً من القبو وصولاً إلى الطابق الثاني، 8 غرف نوم بجانب مرأب حصري تحت الأرض، والذي يتسع لـ15 سيارة، ما يجعلها الأكبر بين نظرائها الخمس على السعفة جي في صفّ المليارديرات بنخلة جميرا.

واعتبر مراد أييلديز، مؤسس مجموعة ألباجو العقارية خلال الإعلان عن عملية البيع بحضور ممثلين عن الهيئات المعنية في دبي وممثلي مجموعة نخيل العقارية، أن إنجاز الصفقة تأكيداً لجاذبية سوق العقارات الفاخرة في دبي والمستويات العالية والفريدة من الفخامة والتصميم الاستثنائي.

كما تحتضن أحدث المرافق والتجهيزات المنزلية، بما فيها سينما منزلية وصالة بلياردو ونادي رياضي وحمام وساونا وحوض سباحة متماهي مع الأفق وحوض جاكوزي وتراس خارجي.