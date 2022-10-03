«دو» تنفذ برنامجاً للتحول الرقمي

دبي (الاتحاد) أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن برنامج جديد للتحول الرقمي يستهدف تعزيز تجارب المتعاملين عبر مختلف القنوات، إضافة إلى تحسين القدرات التشغيلية والتجارية للشركة. ويشكل برنامج التحول الرقمي الذي تعمل دو على تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل «Netcracker» و«Accenture» و«HPE» و«Arimac» و«Tata Consulting Services» و«Tech Mahindra» و«ATOS»، خطوة رئيسة في إطار رؤيتها لتحقيق أهداف واحدة من أهم خططها الاستراتيجية للتحول، فضلاً عن كونه يشكل علامة فارقة في رحلة الشركة للتحول إلى مزود رقمي رائد على مستوى العالم لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة، والمساهمة في دعم أجندة التحول التي حددتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويرتكز برنامج التحول الرقمي الجديد على تسخير التقنيات والحلول الرقمية الحديثة للارتقاء بتجارب العملاء وجودة المنتجات وتحسين كفاءة مختلف قنوات التواصل مع العملاء. وتستهدف دو من خلال هذا البرنامج مواكبة متطلبات العملاء وتوقعاتهم فيما يتعلق بجودة الخدمات التي يحصلون عليها، حيث يعالج التحديات المتعلقة بانقطاع الخدمات والأعطال الفنية. وسيمكّن هذا البرنامج أيضاً دو من إطلاق خدمات ومنصات رقمية جديدة بالاعتماد على محفظة متكاملة من أحدث الحلول والتقنيات، هذا إلى جانب تمكين الشركة من توفير تجارب عالمية المستوى لعملائها، وتحسين مستوى الموثوقية من خلال اعتماد أنظمة ومنصات رقمية متطورة وفائقة الأمان. وتعتزم دو من خلال هذا البرنامج نقل قاعدة عملائها إلى منصة حديثة ومتطورة قادرة على توفير ميزات وتجارب أفضل لعملائها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:«يتخطّى برنامجنا الجديد الذي يُعد أحد أكبر برامج التحول في تاريخ شركتنا حتى الآن، حدود المفاهيم التقليدية للتحول ليركز بشكل أوسع على بناء شبكة شاملة تتمحور حول متطلبات المستقبل. وتماشياً مع مكانتنا الحالية ورؤيتنا للتحول إلى مزود رقمي لخدمات الاتصال المتكاملة، تتمثل غايتنا الرئيسة من هذا البرنامج في توفير جميع الخدمات التي يستخدمها عملاؤنا ويتوقعون استخدامها مستقبلاً، إضافة إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تنطوي عليها التقنيات الناشئة. ونتطلع بكل فخر إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتمهيد الطريق نحو إحداث تحولات إيجابية ملموسة على مستوى تجارب عملائنا وتقديم حلول جديدة ومبتكرة تساهم في رسم وتشكيل معالم مستقبلنا الرقمي».