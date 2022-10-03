الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

سهيل المزروعي: نعمل على تصميم مبادرات تجسد تطلعات القيادة في قطاع الإسكان

سهيل المزروعي
3 أكتوبر 2022 15:46

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإسكان مكون رئيس للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات ومستهدفات الخمسين.

وأضاف معاليه في تصريح اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للإسكان الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام : "لذلك نعمل وفق منظور تنموي شامل قائم على توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة بقطاع الإسكان للعمل على تصميم مبادرات طموحة تجسّد تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد أبناء الوطن عبر تلبية احتياجاتهم من المساكن الحكومية ذات الجودة العالية والمستدامة ومواكبة الطلب المتزايد على الإسكان".

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
نهيان بن مبارك: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة
المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
الإمارات
الإسكان
سهيل المزروعي
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
اليوم 16:47
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «إيليا» وبابار عباس
اليوم 16:44
مجسم لأحد المجمعات السكنية
الاقتصادي
«أرادَ» ترسي عقدين بقيمة 454 مليون درهم
اليوم 16:43
ملتيبلاي
الاقتصادي
«ملتيبلاي» تستحوذ على 80% من «انترناشونال انيرجي القابضة»
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©