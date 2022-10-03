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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
3 أكتوبر 2022 12:44

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.39 دولار لتصل إلى 1664.42 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.05% تعادل 0.85 دولار لتصل إلى 1672.9 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.96% إلى 19.36 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.22% إلى 859.2 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 0.3% إلى 2175.02 دولار.

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المصدر: وام
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