ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.39 دولار لتصل إلى 1664.42 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.05% تعادل 0.85 دولار لتصل إلى 1672.9 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.96% إلى 19.36 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.22% إلى 859.2 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 0.3% إلى 2175.02 دولار.