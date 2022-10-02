محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» لـ«الاتحاد»: «سي وورلد أبوظبي».. وجهة سياحية تروي قصص الحياة البحرية

رشا طبيلة (أبوظبي)

«سي وورلد أبوظبي»... وجهة سياحية فريدة من نوعها ستفتح أبوابها بأبوظبي العام المقبل في جزيرة ياس، لتسرد لزوارها عند افتتاحها قصص متنوعة للحياة البحرية والمحيطات على مساحة إجمالية تصل إلى 183 ألف متر مربع تتوزع على خمسة طوابق، لتشكل إضافة متميزة إلى الوجهات والتجارب الفريدة على أرض الجزيرة.

محمد الزعابي

وقدم محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وصفاً لـ «الاتحاد» عن هذه الوجهة المميزة، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي تأكيداً على رؤية «ميرال» الهادفة إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وكونها أول مدينة للأحياء البحرية من نوعها في المنطقة، وأول مدينة للأحياء البحرية تابعة ل «سي وورلد باركس وانترتينمنت» تُقام خارج الولايات المتحدة منذ 30 عاماً.

وأكد الزعابي أن «سي وورلد» أبوظبي ستُشكل إضافة متميزة إلى محفظة «ميرال» من الوجهات والتجارب الغامرة، إلى جانب المساهمة في دعم رؤية أبوظبي الهادفة لتعزيز التنمية والتنوع الاقتصادي من خلال القطاع السياحي.

وأضاف: «تقدم ميرال، الشركة الرائدة في توفير الوجهات والتجارب الترفيهية الغامرة، عدداً من أبرز المرافق الترفيهية في الإمارات والتجارب الأولى من نوعها في العالم، وتعكس هذه الإنجازات قدرتنا على إقامة شراكات مع علامات تجارية عالمية، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى أبوظبي». وقال: «تركّز مشاريع ميرال المتعددة على تطوير تجارب الضيوف والالتزام بتنمية قطاع السياحة في العاصمة الإماراتية بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030». وأنجزت شركة «ميرال» 90% من عمليات إنشاء مشروع «سي وورلد أبوظبي»، الذي تطوره بالشراكة مع «سي وورلد باركس وانترتينمنت»، تمهيداً لافتتاحه عام 2023.

وتفصيلاً حول مرافق «سي وورلد أبوظبي»، قال الزعابي: يقدم «سي وورلد أبوظبي» مجموعة واسعة من التجارب الغامرة والفريدة التي تناسب جميع الأعمار، إضافة إلى تنظيم العديد من المعارض التفاعلية لتزويد زوارها من مختلف أنحاء العالم بتجارب منقطعة النظير، فضلاً عن إثراء معارفهم وزيادة تقديرهم لأهمية الحياة البحرية.

وأضاف: «يضم المشروع الحوض المائي الأضخم والأكثر تنوعاً في المنطقة، والذي من المتوقع أن يحتضن 58 مليون لير من الماء وأكثر من 150 نوعاً مختلفاً من الكائنات الحية المائية، بما في ذلك أسماك القرش، وأسراب الأسماك، وأسماك مانتا راي، والسلاحف البحرية، والزواحف، والبرمائيات، والرخويات، بالإضافة إلى مئات من أنواع الطيور منها طيور البطريق والبفن والمور والفلامنجو وغيرها».

وقال: «يتضمن المشروع مركز البحوث وحماية الحياة البحرية والمقرر افتتاحه هذا العام، وهو أول مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة. سيعمل المركز كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية، ومساهم رئيسي في جهود الحفاظ عليها في المنطقة وخارجها، إضافة إلى تعزيز دور الجمهور للحفاظ على البيئة البحرية، من خلال تنظيم المبادرات والبرامج التعليمية، والمساهمة في إعداد الجيل القادم من العلماء والخبراء المتخصصين بالحياة البحرية من خلال زيادة الوعي والمعرفة بأهميتها».

خطط «ميرال» للترويج لهذه الوجهة الجديدة

حول خطط «ميرال» للترويج لهذه الوجهة الجديدة وتكاملها مع المدن الترفيهية والمرافق الموجودة حالياً في جزيرة ياس، قال الزعابي: «نهدف من خلال مشاريعنا المبتكرة إلى المساهمة في تنمية اقتصاد مستدام، ومتنوع، ومتكامل عالمياً في العاصمة على المدى الطويل، وسنواصل أداء دورنا في تحقيق هذه الرؤية عبر العمل مع الشركاء المحليين والعالميين، وأفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «نعمل على تقديم عروض وباقات استثنائية للتجارب المتوافرة في جزيرة ياس تهدف إلى جذب أعداد متزايدة من الزوار من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وترسيخ مكانة الجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات للترفيه والاستجمام في العالم، ودعم قطاع السياحة للإمارة».

وفيما يتعلق بتصميم «سي وورلد أبوظبي»، قال الزعابي: تم تصميم «سي وورلد أبوظبي» على مساحة إجمالية تقارب 183 ألف متر مربع تتوزع على خمسة طوابق، وستربط منطقة «المحيط الموحد» المركزية في «سي وورلد أبوظبي» بين ست مناطق مميزة في مختلف أنحاء المدينة، والتي تروي بمجموعها قصة واحدة تستند إلى الارتباط الوثيق بين جميع أشكال الحياة على سطح اليابسة والمحيطات.

وأضاف: «تتيح المنطقة المركزية للضيوف فرصة الاستمتاع بتجارب غامرة ومتعددة الوسائط تروي قصصاً مذهلة من المحيطات، وتنتقل بهم من منطقة مدهشة إلى أخرى، وتمنحهم إمكانية التعرّف على الكثير من أشكال الحياة البحرية المتنوعة، واكتشاف تأثيرات تيارات المحيط الواحد علينا جميعاً». وأشار الزعابي إلى أنه تم تصميم وبناء جميع المرافق المخصصة لاحتضان مختلف الكائنات الحية في «سي وورلد أبوظبي» باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة وتنقية المياه بحيث تكون مشابهة تماماً لبيئاتها الطبيعية.

مارك سوانسون

رئيس «سي وورلد باركس وانترتينمنت»: موقع أبوظبي مثالي لإنشاء المشروع

تحدث مارك سوانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سي وورلد باركس وانترتينمنت»، عن الأهداف من افتتاح سي وورلد أبوظبي في أبوظبي، وقال: يمثّل «سي وورلد أبوظبي» أول مدينة للأحياء البحرية تُقام خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى أول مركز لحماية الحياة البحرية من علامة «سي وورلد» خارج الولايات المتحدة.

وأضاف: «نتطلع من خلال (سي وورلد أبوظبي) لتوسيع نطاق شبكتنا العالمية المتخصصة بحماية الأحياء البحرية ومواطنها الطبيعية في المناطق المحيطة بدولة الإمارات، كما نحرص على تقديم إرث (سي وورلد) العريق وشغفها بالحفاظ على المحيطات وحماية الأحياء البحرية في المنطقة.

وبين سوانسون أن «سي وورلد أبوظبي» يهدف إلى استكشاف روعة عالم البحار والاحتفاء به من خلال توفير الكثير من التجارب الفريدة والغامرة، ويمثل حصيلة خبراتنا الواسعة بمجال رعاية الأحياء البحرية.

وأكد: نهدف من خلال شراكتنا مع ميرال إلى إلهام الجيل القادم من المهتمين بحماية الحيوانات البحرية في دولة الإمارات، إلى جانب دعم قضايا حماية الحياة البحرية والأبحاث والحفاظ على البيئة على مستوى العالم.

وحول ما يميز «سي وورلد أبوظبي»، باعتبارها أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية من «سي وورلد» خارج الولايات المتحدة، أكد سوانسون» يوفر الموقع الجغرافي لأبوظبي فرصة مثالية لإنشاء أول مركز للبحوث وحماية الحياة البحرية في دولة الإمارات، والذي من المقرر افتتاحه بالقرب من «سي وورلد أبوظبي» خلال العام الجاري، حيث تملك خبرات (سي وورلد) تمتد لحوالي 60 عاماً في مجال رعاية الكائنات البحرية والحفاظ عليها، ونحن متحمسون لتقديم خبراتنا الواسعة في المنطقة».