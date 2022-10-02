«الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي» ينطلق 4 أكتوبر

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، مؤتمر الشارقة الدُّوَليّ الرابع في الاقتصاد الإسلامي بعنوان: (تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية - التطبيق واستشراف المستقبل) يوم 4 أكتوبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويهدف المؤتمر الذي يقام في مسرح الجامعة عن بُعد إلى التعرف على معايير نجاح تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، وعرض الممارسات والتجارب المحلية والدولية المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، وأهم الإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية وحلولها، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية، وأثر التقنين على ازدهار ونمو الصناعة المالية الإسلامية.

ويستضيف المؤتمر الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية المصرفية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي، ومعالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، ومعالي الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ، وعدداً من خبراء وأكاديميين ومهنيين محلياً ودولياً.

ويتناول المؤتمر تقنين أحكام المعاملات الإسلامية، والتحديات واستشراف المستقبل، والتجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية للحكومات والهيئات الرئيسية، إلى جانب التجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية للمؤسسات والهيئات الخاصة.

ويناقش المؤتمر الإطار المفاهيمي لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، وأثر تقنين أحكام المعاملات الإسلامية على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، والإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية وحلولها، بالإضافة إلى موضوع التجارب المعاصرة، والتطبيقات الذكية في تقنين أحكام المعاملات الإسلامية.