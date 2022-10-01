شركات عقارية وسياحية ترفع استثماراتها في رأس الخيمة

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت شركات عقارية وسياحية بأبوظبي ودبي خلال العام الحالي في استثماراتها بإمارة رأس الخيمة، عبر تنفيذ استحواذات جديدة بقطاع الضيافة والتجزئة، فضلاً عن الكشف عن تنفيذ مشاريع سياحية وعقارية جديدة.

واستحوذت «الدار» مطلع أبريل الماضي على فندق ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة بقيمة 770 مليون درهم، وأعلنت «الدار» نهاية شهر يوليو الماضي، عن الاستحواذ على «منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان»، بالإضافة إلى أرض شاطئية مجاورة معدّة للتطوير في صفقة بلغت قيمتها 810 ملايين درهم، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة في رأس الخيمة إلى ملياري درهم، بعد الاستحواذ على مركز «الحمرا مول» بـ410 ملايين درهم، خلال فبراير الماضي.

وكشفت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، الشهر الماضي، عن استثمار أكثر من مليار درهم لتطوير منتجع فندقي في مشروع جزيرة المرجان، في إمارة رأس الخيمة بطاقة ألف غرفة فندقية، حيث استحوذت الشركة على قطعة أرض رئيسية في جزيرة المرجان، لتطوير المنتجع المقام على مساحة مليون قدم مربعة.

كما كشفت «دبي للاستثمار» مؤخراً عن تفاصيل مشروعها الجديد «دانة باي» على الواجهة البحرية لـ«جزيرة المرجان» في إمارة رأس الخيمة على مساحة 90 ألف متر مربع بقيمة إجمالية تلامس مليار درهم.

ويتضمن «دانة باي» فللاً فاخرة ومنازل تاونهاوس وشققاً سكنية وفندقاً 4 نجوم سيشتمل على 400 غرفة ومحال تجزئة. وكانت «دبي للاستثمار» قد وقعت العام الماضي اتفاقية مع شركة «مرجان»، للحصول على قطعة أرض بهدف تطوير منطقة سكنية متعددة الاستخدامات ومنتجع شاطئي ووجهة ترفيهية على «جزيرة المرجان»، على مياه الخليج العربي.

استحواذات «الدار»

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ«الاتحاد»، إن إمارة رأس الخيمة توفر فرصاً استثمارية واعدة، حيث تزخر بالعديد من الإمكانات، في ظل موقعها النموذجي، ومكانتها كوجهة سياحية رائدة وجاذبة، موضحاً أن المجموعة تواصل عبر شركة الدار للاستثمار، تقييم الفرص الاستثمارية المتميزة ضمن مجموعة جديدة من المناطق والأصول بما يسهم في تعزيز النمو والأرباح.

وأعلنت «الدار العقارية» فبراير الماضي عن تنفيذ أول صفقة استثمار لها في رأس الخيمة، وذلك بعدما استحوذت على المركز التجاري «الحمرا مول»، الذي يمتد على مساحة 27 ألف متر مربع. وقامت بتطويره «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، مقابل 410 ملايين درهم.

كما استحوذت «الدار» مطلع أبريل الماضي على فندق ريكسوس باب البحر، حيث سيتاح لـ«الدار» في إطار صفقة الاستحواذ على الفندق، تطوير 250 ألف قدم مربعة من المساحة الطابقية الإضافية للأغراض السكنية والتجارية.

وافتُتِحَ فندق ريكسوس باب البحر في عام 2014، ويضم 715 غرفة، ومجموعة متنوعة من المطاعم والأنشطة الترفيهية، ويقع الفندق في جزيرة المرجان التي تعد وجهة رئيسية للسياحة الداخلية في رأس الخيمة.

كما أعلنت «الدار» نهاية شهر يوليو الماضي، عن الاستحواذ على «منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان»، والذي تم افتتاحه عام 2014، وتم إجراء المزيد من الأعمال التوسعية للفندق في عام 2016، ويضم المنتجع الشاطئي من فئة الخمس نجوم 724 غرفة بموجب اتفاقية إدارة مع هيلتون، ويمتد على مساحة طابقيّة 67 ألف متر مربع.

وجهة استثمارية

وأكدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤخراً، أن القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة يهدف إلى زيادة محفظته من عدد الغرف الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 12747 غرفة فندقية في أكثر من 50 فندقاً ومنتجعاً سياحياً يقدم أرقى مستويات الخدمة والضيافة لزوار الإمارة.

ويوجد حالياً في الإمارة 50 فندقاً، منها 10 فنادق من فئة خمس نجوم و9 من فئة أربع نجوم، و7 للشقق الفندقية و24 من المساكن المعتمدة الأخرى.

وتعتبر إمارة رأس الخيمة وجهة رائدة وعالمية المستوى للسياحة والاستثمار، ونجحت باستقبال أكثر من مليون زائر في عام 2019، حيث يعد تعزيز أعداد الغرف الفندقية وتنوع محفظة الضيافة في الإمارة عاملاً رئيسياً لزيادة أعداد زوار رأس الخيمة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.