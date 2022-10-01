«السياحة العالمية»: الإمارات سجلت نتائج سياحية تفوق مستويات 2019

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت منظمة السياحة العالمية عن أن الإمارات استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية خلال العام الجاري في استقطاب السياحة الدولية تفوق مستويات ما قبل «الجائحة»، لتكون واحدة من 11 دولة فقط بالعالم تميزت بتحقيق نتائج تفوق مستويات ما قبل «الجائحة» بعدد السياح الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت المنظمة في تقريرها حول بيانات السياحة العالمية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، أنه تم استعادة 60% من مستويات عام 2019 بعدد السياح الدوليين بالعالم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد أن سجل العالم نمواً بعدد السياح الدوليين بنسبة 172% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت المنظمة أن هذا التعافي يعكس قوة الطلب على السفر الدولي وإزالة أو التخفيف من قيود السفر، حيث إن 86 دولة بالعالم ليس لديها أي قيود على السفر.

ومن الدول التي حققت نتائج تفوق مستويات عام 2019، جزر فيرجن الأميركية وألبانيا وسانت مارتن وإثيوبيا وهوندوراس وأندورا وبورتو ريكو، والدومينيكان وسان مارينو والسلفادور.

وتقود منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا التعافي في قطاع السياحة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث استعادت منطقة الشرق الأوسط 76% من مستويات عام 2019، في وقت استعادت أوروبا 74% من مستويات عام 2019.

وشهدت أوروبا نمواً في عدد السياح الدوليين بنسبة 190% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدعوماً بإزالة قيود السفر، حيث أكدت المنظمة أن 44 دولة أوروبية ليس لديها أي قيود على السفر.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فشهدت نمواً بنسبة 287% في عدد السياح الدوليين خلال 7 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

أما الأميركتان، فشهدتا نمواً% بعدد السياح الدوليين بنسبة 103% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وأفريقيا 171%، وآسيا والباسيفيك 165%.

وشهد عدد المسافرين الدوليين نمواً بنسبة 234% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا».