محطات «براكة» مثال ناجح في مواجهة التغير المناخي

سيد الحجار (أبوظبي)

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل ماريانو غروسي بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك خلال لقاء جمعه مع حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفد الإماراتي على هامش انعقاد الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر.

وكتب غروسي في تغريدة على منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «محطات براكة للطاقة النووية مثال ناجح يؤكد الدور المهم للطاقة النووية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال إنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية».

وأضاف في تغريدته: «تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع قدماً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28). لقد أجرينا مناقشات تقييمية مع حمد الكعبي والوفد الإماراتي المشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعرضنا خطط العمل المستقبلية».

ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام المقبل 2023.

وشاركت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفرت للحضور معلومات شاملة عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والإنجازات التي حققها البرنامج تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال جناح دولة الإمارات وفعالية خاصة بالدولة تضمنت جلسات حوارية.

وفي براكة، تنتج المحطتان الأولى والثانية الكهرباء على نحو تجاري، وتوفران مصدراً وفيراً للكهرباء الآمنة والموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة. كما تم حديثاً الإعلان عن بدء المرحلة التشغيلية للمحطة الثالثة، بينما تتجه المحطة الرابعة إلى اكتمال الأعمال الإنشائية.

وتُعد محطات براكة منصة لتحفيز الابتكار والبحث والتطوير في مجالات مثل تطوير الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية ونماذج المفاعلات المعيارية المصغرة من أجل تعزيز النمو المستدام للصناعات المحلية.

وعند التشغيل توفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة وستحد سنوياً من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، السبب الرئيسي للتغير المناخي.