«الرمز كوربوريشن» و«أوبار كابيتال» مستشار مالي لبورصة مسقط

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون بورصة مسقط (MSX) مع شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع (الرمز) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة أوبار كابيتال ش.م.ع.ع ومقرها سلطنة عُمان بالعمل مع بورصة مسقط لدراسة ووضع المبادرات الخاصة بتطوير البورصة.

ومن خلال هذه المبادرات، ستقوم بورصة مسقط وشركة الرمز كوربوريشن وشركة أوبار كابيتال بوضع خطط تهدف إلى تحسين مشاركة سوق الأوراق المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، حيث تهدف بورصة مسقط من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز المشاركة في الاكتتابات العامة وتنويع حلول أسواق رأس المال.

وعلق هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، على هذه الاتفاقية قائلاً: «تحرص بورصة مسقط على تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني العُماني والوصول إلى الهدف الموحد الذي يتوافق مع رؤية عُمان 2040. وستساعد هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز الخطة الإستراتيجية للبورصة من أجل توسيع عمق السوق وزيادة السيولة، وتعزيز القيمة السوقية وخلق بيئة استثمارية من شأنها تعزيز السوق الأولية وتحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي».

كما علق رئيس مجلس إدارة شركة الرمز، ظافر سحمي الأحبابي قائلاً: «يسرنا أن نحظى بهذه الفرصة المتميزة للمشاركة في مبادرات وخطط البورصة لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وبناءً على خبرات الرمز الواسعة في أسواق المال والتعاون بين البلدين الشقيقين سنسعى إلى استفادة بورصة مسقط من حلولنا المالية الرائدة في هذا المجال. ونحن نولي أهمية كبيرة لهذه الفرصة ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة».