هواتف الـ«5G» تستحوذ على 67% من مبيعات «المتحرك» في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

استحوذت الهواتف المتحركة التي تدعم شبكات الجيل الخامس «5G» على 67% من إجمالي قيمة الهواتف المبيعة داخل الإمارات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، بحسب دراسات السوق التي أجرتها شركة تصنيع الهواتف العالمية «أوبو».

وأشارت البيانات إلى أن هواتف الجيل الخامس استحوذت على ما نسبته 33% من إجمالي عدد أجهزة الهاتف المتحرك المباعة خلال الفترة المشار إليها.

وأرجع خبراء بقطاع الاتصالات تنامي حصة هواتف الجيل الخامس في السوق المحلية إلى توسع مشغلي الاتصالات في نشر الشبكة في أنحاء الدولة والانخفاض الكبير في أسعار الأجهزة الداعمة لشبكات «5G».

انخفاض الأسعار

وقال فيمي أوشيغا، نائب رئيس مقدمي الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى «كومسكوب» لـ«الاتحاد» إنه مع ازدياد عمليات نشر تطبيقات تقنية الجيل الخامس الحالية، أصبحت هي المعيار الجديد التي تحدد تطور شبكة الاتصالات. ولفت إلى أن انخفاض أسعار الهواتف الداعمة لهذه التقنية ساهم في الوصول للمزيد من المستخدمين والاستفادة التامة من خدمات وسرعات هذه التقنية. وقال إن مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة يقومون ببناء الشبكات بطريقة تسمح لهم في تطويرها بشكل أكبر مع إمكانية الترقية بسهولة كبيرة لاحتواء عدد المشتركين المتزايد.

نمو متزايد

وأكد أوشيغا أن أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤكد نمو عدد مستخدمي الجيل الخامس هو الأعداد المتزايدة لمستخدمي هواتف الجيل الخامس واعتماد تقنيات إنترنت الأشياء، فوفقاً لأحدث الدراسات سيتضاعف عدد أجهزة إنترنت الأشياء لنحو ثلاث مرات تقريباً بزيادة من 8.74 مليار في عام 2020 وصولاً لأكثر من 25.4 مليار في عام 2030. وأكد قدرة الشبكات على دعم عدد هائل من الاتصالات والأجهزة المتصلة في آنٍ واحد، ولكل منها مستويات متزايدة باستمرار من معدل نقل البيانات، والكثير منه حساس لوقت الاستجابة نتيجةً لذلك، ليس المطلوب فقط هو امتلاك القدرة على دعم هذه البيانات المتزايدة من خلال الإشارات الراديوية فحسب، بل يجب أيضاً أن نملك القدرة على معالجة الكثير من البيانات على حافة الشبكة.

تماسك السوق

وأكد فادي أبوشمط، مدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا أن الهواتف المتحركة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس تتصدر سوق الهواتف الذكية في الإمارات من حيث القيمة بفضل تسريع شركتي «اتصالات» و«دو» نشر شبكات الـ«5G» وتنافس الشركات المصنعة لطرح المزيد من هذه الهواتف في سوق الدولة المتنامي بأسعار تنافسية. وقال، إن سوق الهواتف الذكية بشكل عام في الإمارات حافظ على أدائه القوي ونما بنحو 2.4% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن تأثيرات أزمة «كوفيد-19» على السوق كانت قليلة مقارنة بأسواق المنطقة والعالم بسبب حالة إغلاق الأسواق.

سرعات الإنترنت

قالت لوسي عزيز، المديرة الإقليمية للاتصال، إن سرعات الإنترنت وتطور قطاع الاتصالات في الإمارات، واستضافة الحدث العالمي «إكسبو2020 دبي»، وتسارع وتيرة طرح الإصدارات الداعمة على نحو مطرد، عززت الطلب على هواتف الجيل الخامس بوجه خاص والأجهزة الذكية المتحركة بشكل عام.

وأضافت أن شركة «أوبو» تعتزم مواصلة توسيع انتشارها في سوق الهواتف الذكية في الدولة عبر طرح 3 فئات جديدة من هواتف الجيل الخامس و3 أجهزة أخرى داعمة لتقنيات إنترنت الأشياء في الإمارات. وأكدت أن عمليات إنتاج الهواتف الذكية لم تتأثر سلباً بسبب أزمة نقص الرقائق بسبب توسيع الشركة لشراكاتها مع أبرز المصنعين للرقائق حول العالم.