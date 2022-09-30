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الاقتصادي

17.7 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران بالإمارات

17.7 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران بالإمارات
1 أكتوبر 2022 00:39

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال شهر سبتمبر 2022، إلى 6.34 مليون مقعد مجدول مقارنة مع 5.8 مليون مقعد في شهر أغسطس الماضي بنمو نسبته 8.6%، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» التي أظهرت إضافة 1.26 مليون مقعد جديد خلال الأسبوع الجاري. وسجلت عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطارات الدولة، نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي السعة نحو 17.7 مليون مقعد، شملت 6.2 مليون مقعد خلال شهر سبتمبر، و5.8 مقعد في شهر أغسطس، ونحو 5.7 مليون مقعد في شهر يوليو، ما يعكس الزخم المتواصل في تعافي قطاع النقل الجوي في الإمارات واستعادته لنحو 87% من مستوياته قبل جائحة «كوفيد-19».

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مركز عالمي
وبحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، حافظت دولة الإمارات على مركزها 18 عالمياً والأول إقليمياً بين قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة هذا الأسبوع، على الرحلات في مطاراتها الدولية، والأسواق الأسرع تعافياً من الأزمة، وهي القائمة التي تصدرتها الولايات المتحدة والصين والهند.
وأظهرت البيانات أن السعة المقعدية المجدولة في مطارات الدولة للأسبوع الذي بدأ في 26 سبتمبر الجاري، ارتفعت إلى 1.266 مليون مقعد، بنسبة 0.5% عن الأسبوع السابق الذي بلغت السعة خلاله نحو 1.25 مليون مقعد.

قطاع السفر
استحوذ قطاع السفر في الإمارات، وفقاً للبيانات على نحو من 29% من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو4.358 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع 4.43 مليون مقعد في الأسبوع الماضي، وبنمو نسبته 38.4% عن الأسبوع المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات، حافظت طيران الإمارات على موقعها ضمن قائمة أكبر 20 شركة طيران في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة للأسبوع الجاري، والتي بلغت أكثر من 1.115 مليون مقعد، مقارنة مع 1.1 مليون مقعد في الأسبوع السابق بنمو نسبته 1.3%، لتأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في القائمة التي تصدرتها  خطوط أميركان ايرلاينز بنحو 4.6 مليون مقعد، وساوثويست ايرلانيز بنحو 4.13 مليون مقعد، ثم دلتا ايرلاينز في المركز الثالث بنحو 4.1 مليون مقعد.

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