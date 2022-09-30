«قمة الصناعة» تبحث توظيف تقنيات «الثورة الرابعة»

بيتسبرغ (الاتحاد)

شدد خبراء الصناعة العالميون المشاركون في جلسات اليوم الثاني من GMIS America، إحدى فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي تقام في مدينة بيتسبرغ الأميركية، على ضرورة تحديث سلاسل التوريد ورفع مستوى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي لحماية الاقتصادات العالمية من الاضطرابات المستقبلية التي قد تؤثر على أعمالها، كما حدث خلال فترة انتشار وباء كورونا.

وجمعت GMIS America، التي تقام تحت رعاية توماس وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا، وتنظم بعنوان «توأمة الأهداف: كيف نوازن بين تطوير القطاع الصناعي والتصدي للتغير المناخي»، عشرات الخبراء وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة دور توظيف التقنيات الرقمية في تطوير القطاع الصناعي العالمي.

بدوره، شدد محمد الأحمدي، المدير التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، على أهمية الدفع نحو عقد اتفاقيات تجارة إقليمية تستفيد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وقال: «واجهنا الكثير من التحديات لتصدير منتجاتنا إلى أكثر من 50 دولة، خاصة خلال فترة وباء كورونا وما صحبها من اضطرابات في توافر الحاويات والشحن».

وأضاف الأحمدي: «تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بشراكات إقليمية قوية مما مكننا من الاستفادة من توظيف الحلول المتقدمة مثل تقنية سلاسل الكتل «البلوك تشين»، والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز التعاون بين دول المجلس، ويساهم وجود نظام موحد بين الأطراف وتوفر نظام بيئي متكامل في تعزيز التداول المشترك للخدمات والمنتجات. وعلى الصعيد العالمي، ننتظر إطلاق نموذج يحتذى به لهذا النوع من اتفاقيات التجارة الإقليمية، وتواصل حكومة الإمارات جهودها في هذا الصدد». وشهدت الجلسة التالية مشاركة متحدثين من بعض أبرز مؤسسات الخدمات الصناعية في العالم لمناقشة كيفية استجابة شركاتهم لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وضمت قائمة المتحدثين في الجلسة كلاً من، منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، ودانييل كرولي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تريامف، وإلياس مروي، نائب الرئيس للأعمال المدنية في الإمارات في شركة تاليس.

وخلال الجلسة، أشار منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، إلى تركيز العملاء المتزايد على ضرورة توفر الخدمات الصناعية المتطورة محلياً، وتقليل الاعتماد على الموردين من خارج الدول التي ينشطون فيها. وقال: «يبحث العملاء عن السرعة في إجراء العمليات ويطالبون المصنعين وشركات الخدمات الصناعية بالتركيز على تعزيز استدامة عملياتهم وتطويرها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.»