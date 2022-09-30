«سند» و«تريامف» تتحالفان لصيانة أجزاء محركات الطائرات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة سند، وشركة «تريامف» لخدمات المنتجات في جراند برييري، توقيع اتفاقية إطار عمل حصرية تبدأ مرحلتها الأولى بتوفير تريامف لخدمات صيانة أجزاء محرك V2500 الخاصة بسند.

وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة: «تعكس الشراكة بين سند ومجموعة تريامف أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة التحول التكنولوجي وخلق القيمة المحلية المضافة وتحقيق النمو الصناعي».

وفي هذا الصدد، قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية التي تتم على مرحلتين إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين شركتينا والذي سيساهم في توسيع قدرات وخدمات سند لتشمل خدمات صيانة أجزاء المحركات». ومن جانبه، قال دانييل جيه كراولي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة تريامف: «نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع سند، حيث نعمل على خدمة منطقة تضم بعض أكثر شركات الطيران نمواً وتميزاً».