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«أبوظبي للاستثمار» يعقد شراكة مع «إنوفيسر»

«أبوظبي للاستثمار» يعقد شراكة مع «إنوفيسر»
1 أكتوبر 2022 00:35

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار أمس، شراكة  مع شركة «إنوفيسر» المتخصصة بتوفير قواعد البيانات السحابية لمزودي خدمات الرعاية الصحية، بهدف تعزيز قدرات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وبتكاليف معقولة في منطقة الشرق الأوسط. 
تحصل «إنوفيسر» بموجب الشراكة على حزم دعم مالية وغير مالية لتأسيس مقرها الإقليمي في إمارة أبوظبي في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغة قيمته ملياري درهم.

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وقال عبد الله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يسعى مكتب أبوظبي للاستثمار للتعاون مع الشركات الواعدة التي تتمتع بالإمكانيات اللازمة لإحداث التغيير الإيجابي في القطاعات التي تعمل بها. ويمثل توسّع «إنوفيسر» في أبوظبي دفعة هامة وقوية لتحقيق أهدافها المتمثلة في الارتقاء بقدرات الوصول إلى البيانات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية، إذ تمثل منظومة الابتكار القوية وشبكة الرعاية الصحية الراسخة في أبوظبي قاعدة مثالية للشركة لتحقيق النمو والنجاح على مستوى المنطقة».
من جانبه، قال سانديب غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «إنوفيسر»: «يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتوفير التكنولوجيا والمواهب التي نمتلكها في إمارة أبوظبي التي باتت تمثل قوة دافعة رئيسية لجهود الابداع والابتكار في المنطقة».

وقال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الشركات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار: «منذ أن استثمرنا لأول مرة في إنوفيسر عام 2019، ونحن نشهد تطوراً في مسيرة الشركة واعتماداً كبيراً من قبل مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الحلول المتنوعة التي تقدمها». وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة ومن خلال التعاون البناء بين العديد من القطاعات، تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية ومركز عالمي لحلول البيانات الذكية المستندة إلى الأدلة العلمية».

أبوظبي
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مكتب أبوظبي للاستثمار
الرعاية الصحية
الخدمات السحابية
عبد الله الشامسي
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