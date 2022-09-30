السبت 1 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز التعاون مع «أبوظبي لبناء السفن»

السويدي وماسي خلال الزيارة (من المصدر)
1 أكتوبر 2022 00:32

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كبار المواطنين.. بركة الدار
سفير كازاخستان لدى الدولة لـ«الاتحاد»: 30 عاماً من الصداقة والتعاون مع الإمارات

زار وفد من صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات، شركة أبوظبي لبناء السفن. تم خلال الزيارة التباحث حول إيجاد وتطوير قنوات جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين. وترأس وفد الصندوق محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وكان في استقبال الوفد دافيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن. وأعرب محمد سيف السويدي، عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع واحدة من أهم الشركات الوطنية الرائدة في بناء السفن والمساهمة بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، ثمن ديفيد ماسي، زيارة وفد الصندوق، مؤكداً حرص شركة أبوظبي لبناء السفن على بناء علاقات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية مثل صندوق أبوظبي للتنمية الذي يقوم بدور فعّال في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول العالم، إضافة إلى دوره الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني.

أبوظبي
الإمارات
صندوق أبوظبي للتنمية
مكتب أبوظبي للصادرات
شركة أبوظبي لبناء السفن
آخر الأخبار
من موقع الحادث
عربي ودولي
ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
اليوم 10:25
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
الرياضي
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
اليوم 10:15
ماني.. «فك النحس»!
الرياضي
ماني.. «فك النحس»!
اليوم 10:00
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش الأميركي: نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين
اليوم 09:12
بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية
عربي ودولي
بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©