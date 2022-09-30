«أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز التعاون مع «أبوظبي لبناء السفن»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات، شركة أبوظبي لبناء السفن. تم خلال الزيارة التباحث حول إيجاد وتطوير قنوات جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين. وترأس وفد الصندوق محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وكان في استقبال الوفد دافيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن. وأعرب محمد سيف السويدي، عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه صناعة السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع واحدة من أهم الشركات الوطنية الرائدة في بناء السفن والمساهمة بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، ثمن ديفيد ماسي، زيارة وفد الصندوق، مؤكداً حرص شركة أبوظبي لبناء السفن على بناء علاقات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية مثل صندوق أبوظبي للتنمية الذي يقوم بدور فعّال في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول العالم، إضافة إلى دوره الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني.