8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2191 مبايعة بقيمة 5.38 مليار درهم، منها 123 مبايعة للأراضي بقيمة 949.17 مليون درهم و2068 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.43 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 277 مبايعة بقيمة 496 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 214 مبايعة بقيمة 390 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 149 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم.