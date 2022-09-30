إقبال واسع من الزوار على «ويتيكس ودبي»

دبي (الاتحاد)

شهدت الدورة الرابعة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إقبالاً واسعاً من الزوار للاطلاع على أحدث تقنيات المياه والطاقة والاستدامة.

شارك في المعرض، الذي عقد تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، 1.750 شركة من 55 دولة حول العالم. واستعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022»، على مدار أيامه الثلاثة، أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وتقنيات تحلية المياه بمشاركة كبريات الشركات من المنطقة والعالم.

أعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض هذا العام والإقبال الواسع الذي شهده من الزوار والمختصين من المنطقة والعالم. كما أشاد معاليه بالتقنيات والحلول المبتكرة التي عرضتها الشركات والمؤسسات المتخصصة من مختلف دول العالم.