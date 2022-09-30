السبت 1 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"قمة رأس الخيمة للطاقة" تنطلق 4 أكتوبر المقبل

"قمة رأس الخيمة للطاقة" تنطلق 4 أكتوبر المقبل
30 سبتمبر 2022 13:12

 تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، تنعقد "قمة رأس الخيمة للطاقة"، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء وصانعي القرار بمجال الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص من دولة الإمارات والعالم.

ويناقش الخبراء في القمة التي تنظمها بلدية رأس الخيمة، في "مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات"، مستقبل قطاع الطاقة واستدامته، والبحث عن إيجاد حلول مبتكرة وعملية لأبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استكشاف الفرص التنموية والاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها في ظل توجه العالم لتحقيق الحياد المناخي خلال العقود القادمة.

وتجمع القمة نخبة من الخبراء في قطاع الطاقة على مستوى الإمارات والعالم في جلسات نقاشية تتمحور حول أهمية هذا القطاع الاستراتيجي في تحقيق الازدهار والتطور، واستكشاف أفضل الحلول التكنولوجية المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب استعراض الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التغير المناخي.

وتبث خلال فعاليات اليوم الأول من القمة، كلمة مصورة لفرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وهي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها أكثر من 160 دولة، حيث يتحدث فيها عن أهمية استدامة قطاع الطاقة في العالم. كما يقدم ماركو ماتيني، من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عرضاً تقديمياً رئيسياً حول دور إدارة الطاقة في الصناعات الأساسية. للتعرف على جدول أعمال القمة والمتحدثين زوروا www.rakenergysummit.com، وللتسجيل الإعلامي من خلال الرابط: https://events.micetribe.com/acm/rakes/med .

أخبار ذات صلة
فرنسا تعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم
متاحف رأس الخيمة تنظم «الخروفة الإماراتية.. ذاكرة وذكريات»
المصدر: وام
الطاقة
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
من موقع الحادث
عربي ودولي
ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
اليوم 10:25
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
الرياضي
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
اليوم 10:15
ماني.. «فك النحس»!
الرياضي
ماني.. «فك النحس»!
اليوم 10:00
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش الأميركي: نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين
اليوم 09:12
بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية
عربي ودولي
بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©