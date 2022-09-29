«اقتصادية أبوظبي» تتعاون مع «إس إيه بي» في تنفيذ مبادرات صناعية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اتفاقية مع «إس إيه بي»، أحد أبرز مقدمي برمجيات الأعمال التجارية، لتنفيذ عدد من المبادرات ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية.

جاء توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي قام بها معالي أولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى الإمارات.

وشهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة فرانزيسكا برانتنر، وزيرة دولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، مراسم إبرام الاتفاقية التي وقعها معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وكريستيان كلين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إس إيه بي».

وتستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في يونيو 2022، تطوير القطاع بالارتكاز إلى محاور أساسية تشمل الاقتصاد الدائري وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتنمية الكفاءات والمواهب الصناعية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وإحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة. وتقوم إمارة أبوظبي بتنفيذ عدد من المبادرات التي تُعزز موقعها ضمن أبرز المراكز الصناعية العالمية، واستثمار 10 مليارات درهم من أجل مضاعفة حجم القطاع ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر ستة برامج يتم إطلاق وتنفيذ مبادراتها تدريجياً لدعم المبتكرين وصناع التغيير.

ويسعى الطرفان إلى التعاون من أجل تطوير المواهب الناشئة، حيث ستقوم «إس إيه بي» بتدريب وتطوير مهارات مواطني دولة الإمارات عبر تنظيم برامج داخلية وعالمية وافتراضية على التقنيات والأعمال والمهارات السلوكية.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «بالتزامن مع قيامنا بإطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، فإن شراكتنا مع «إس إيه بي» تعتبر من الركائز الأساسية من أجل دعم مواءمة القطاع مع التغييرات في الأسواق، والتطورات التكنولوجية المستمرة. وتسهم المبادرات التي نقوم بإطلاقها ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية على مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر».