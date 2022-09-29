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«الطاقة والبنية التحتية» تطلق «ماريتيم نتورك الإمارات»

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق «ماريتيم نتورك الإمارات»
30 سبتمبر 2022 00:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق مبادرة «ماريتيم نتورك الإمارات»، التي تهدف إلى الاستفادة من المؤسسات الدولية العاملة في القطاع البحري من أجل الترويج التجاري لدولة الإمارات كمركز بحري عالمي وبيئة مثالية للاستثمار البحري. 
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تمثل دولة الإمارات قصة نجاح فريدة على صعيد نموذج التميز الحكومي صنعها الاتحاد، وعلى ذات الطريق سنقوم بتوحيد القطاع البحري الإماراتي، بإطلاق هذه المبادرة التي ستشكل منصة تتكامل فيها قدرات الجهات والمؤسسات بمختلف أشكالها التنظيمية أو صفاتها الاعتبارية، سواء كانت اتحادية أو محلية أو من شركات القطاع الخاص الإقليمي والدولي».  من جهتها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي الوزير لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية: «تعتمد استراتيجية الاقتصاد الأزرق في الإمارات على عدة ركائز من بينها الابتكار والإبداع والبحث العلمي والتطوير، ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع الشركات الإقليمية والدولية. لذلك، جاءت خطوة إطلاق «ماريتم نتورك الإمارات» نتيجة تلقائية لتوحيد القطاعات الاستراتيجية في الدولة وخارجها، وهو ما سيوجد إسناداً كبيراً يضمن للقطاع البحري أن يستفيد من المنظومة الحكومية الشاملة». 

الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
الاستثمار البحري
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