«المالية» توقع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع تنزانيا

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية مؤخراً على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع جمهورية تنزانيا المتحدة.

ووقع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن جانب جمهورية تنزانيا المتحدة معالي الدكتور مويجولو ليماك نتشامبا وزير المالية والتخطيط.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية توطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة، بما يتماشى وجهود البلدين في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.