مدير «اليونيدو»: التقنيات تعزز التنمية المستدامة

بيتسبرغ (وام)

أكد غيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أن التقنيات المتقدمة تضطلع بدور كبير ومهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال مولر في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في فيينا بمناسبة انطلاق فعاليات GMIS America: إن العالم يواجه تحديات جسيمة ما يتطلب تسريع تقدمنا لا سيما في ملف مكافحة تغير المناخ وتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل المناخي واتفاق باريس. وقد أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الفيضانات المفاجئة وحرائق الغابات والجفاف أكثر شيوعًا ولا يمكن التنبؤ بها. ولذلك، شرعت اليونيدو في السنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من مشاريع الصناعية المتقدمة في الدول النامية.

وأشار إلى توظيف اليونيدو تقنيات التوأمة الرقمية للحد من نسب الانبعاثات في قطاع السيارات في كولومبيا. وفي ناميبيا، قامت اليونيدو باستخدام التصوير بالأقمار الصناعية لمكافحة التصحر وتعزيز الأمن الغذائي.

وتوجه خلال كلمته بالشكر لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، على جهوده الطبية في توطيد العلاقة بين اليونيدو ودولة الإمارات في السنوات الأخيرة، معربا عن تطلعاته بأن تساهم المشاركة في GMIS America في بناء المزيد من الشراكات المثمرة والبناءة.