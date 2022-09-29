المدير التنفيذي لـ «العالمية للصناعة والتصنيع»: جهود عالمية لتوفير بيئة صناعية مبتكرة

(وام)

أكد نمير حوراني، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن جهود تطوير القطاع الصناعي تبدأ بتوفير بيئة صناعية مبتكرة، وهو ما نعمل على تحقيقه في القمة العالمية للصناعة والتصنيع منذ انطلاقها للمرة الأولى قبل خمس سنوات.

وقال المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع على هامش انطلاق النسخة الافتتاحية من GMIS America، والتي تقام حاليا في مدينة بيتسبرغ الأميركية: إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، توفر منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي.

وأضاف: «تمكنا من خلال تنظيم القمة في أكبر المراكز الصناعية العالمية بما في ذلك روسيا وألمانيا /دورة افتراضية/ والإمارات والآن في الولايات المتحدة الأميركية، من الجمع بين صناع القرار وكبار المسؤولين العالميين وأظهرنا للحكومات الدور المهم الذي تلعبه التقنيات المتقدمة في دفع النمو وتعزيز إنتاجية القطاع الصناعي.وبتشجيع صناع القرار على وضع الصناعات المتقدمة في صلب أجنداتهم الوطنية للتنمية الصناعية، يمكننا بناء اقتصادات مزدهرة ومستدامة قادرة على تحمل الاضطرابات والتقلبات العالمية إضافة إلى تشجيع التوجه الداعم للابتكار في القطاع الصناعي العالمي وتوظيف التقنيات الناشئة لدفع النمو الاقتصادي المستدام للجميع».