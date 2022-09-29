الإمارات تواصل تقدمها على مؤشر الابتكار العالمي 2022

مصطفى عبد العظيم (دبي)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها على مؤشر الابتكار العالمي بصعودها إلى المرتبة الـ 22 عالمياً في تقرير الابتكار العالمي 2022 الصادر أمس عن «المنظمة الدولية للملكية الفكرية» التابعة للأمم المتحدة، والذي حافظت خلاله الدولة على صدارتها للدول العربية لست سنوات متتالية.

ويقدم المؤشر مقاييس تفصيلية عن أداء الابتكار في 132 دولة ويركز على كيفية الاستفادة من مدخلات الابتكار في تحسين مخرجاته. يتكون المؤشر من 81 مؤشراً مقسماً إلى مؤشرين فرعيين: مؤشر مدخلات الابتكار ومؤشر مخرجات الابتكار.

ووفقاً للمؤشر الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حققت دولة الإمارات أداءً تجاوز المتوسط المسجل لمجموعة الدول ذات الدخل المرتفع في خمس محاور من بين المحاور السبعة التي يتألف منها مؤشر الابتكار العالمي، شملت محور المؤسسات الذي حلت فيه الدولة في المرتبة السادسة عالمياً بعد أن قفزت في العديد من المؤشرات التي تنضوي تحت المؤشر، وكذلك محور البنية الذي قفزت فيه الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً، ومحور رأس المالي البشري والبحوث ومحور تطوير الأسواق ومحو البنية التحتية الذي حلت فيه الدولة بالمرتبة السابعة عالمياَ ومحور تطور الأعمال.

وأظهرت نتائج المؤشر تصدر دولة الإمارات للعديد من المؤشرات الفرعية ضمن التقرير حيث جاءت في المراكز الأولى بمؤشرات بيئة الأعمال وكلفة إنهاء خدمات العمالة وسياسات ريادة الأعمال والتعليم العالي والملتحقين بالتعليم العالي من خارج الدولة.