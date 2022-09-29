5000 شركة عارضة في جيتكس جلوبال

يوسف العربي (دبي)

يتجاوز عدد الشركات المشاركة في «جيتكس جلوبال 2022» أكثر من 5000 شركة مقابل 4500 شركة عارضة خلال الدورة السابقة للمعرض، بحسب تريكسي لو ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت ميرماند في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في دبي للإعلان عن تفاصيل المعرض، إن «جيتكس جلوبال» بات يحتل المرتبة الأولى بين قائمة أكبر معارض التكنولوجيا في العالم، كما أصبح المعرض الأكبر في دبي بعد تجاوزه معرض «جلفود» من حيث المساحة وعدد المشاركات.

وأوضحت أن مركز دبي التجاري العالمي زاد المساحة المخصصة للمعرض بنسبة 25% لاستيعاب الطلب من الشركات الجديدة، لا سيما مع اتساع نطاق التقنيات التي يتم استعراضها في جيتكس 2022. وأشارت إلى وجود 1400 شركة عارضة جديدة من الشركات العالمية والشركات الناشئة، والتي تستعرض تطبيقات متطورة في مجالات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين، واتصالات الجيل السادس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة.

وأوضحت أن الجهات الحكومية المشاركة في المعرض تتجاوز 250 جهة خلال الدورة الحالية منها هيئة أبوظبي الرقمية وهيئة دبي الرقمية.

وأشارت إلى وجود 90 دولة عارضة في ظل توقعات بتجاوز عدد الزائرين لـ 100 ألف زائر خلال الدورة الحالية للمعرض. وقالت إنه من خلال الشراكة مع قادة التكنولوجيا العالميين يوفر الحدث العالمي فرصة تفاعلية تلبي تطلعات الزوار وتمكنهم من التعرف عن كثب إلى العالم الجديد للاقتصاد الرقمي، ومن خلال جيتكس 3.0 تجتمع أفضل العقول من جميع الشركات حول العالم لمناقشة وتحدي هذا الاندماج التكنولوجي، وإبراز تأثيره في المجتمع والمستقبل.

وأضافت أن جيتكس لم يعد مجرد ملتقى ضخم للأفراد، وإنما أصبح الرابط الأقوى لإضفاء طابع إنساني على الاقتصادات الافتراضية والرقمية.

يستقطب جيتكس جلوبال هذا العام نسبة غير مسبوقة من العارضين الجدد بواقع 52%، حيث اختار هؤلاء المعرض ودولة الإمارات كشريك مفضل لاستراتيجياتهم في الوصول إلى السوق.



عمر العلماء: مساهمة فعلية في الإبداع

وفي إطار كلمته الترحيبية التي ألقاها أمس في المؤتمر الصحفي الرسمي لمعرض جيتكس جلوبال 2022، قال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: «تعتبر نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ معرض جيتكس، حيث تستقطب أكثر من 5000 شركة عارضة من أكثر من 90 دولة، موزعة على مساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة، ما يجعله فعلياً المعرض التكنولوجي الأضخم عالمياً».

وأشار إلى التعاون مع جيتكس لضمان تعزيز المساهمة الفعلية في الإبداع والتطوير التكنولوجي، بدلاً من مجرد استعراض التكنولوجيا.