إدراج «بيت الاستثمار» في سوق أبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية في السوق اعتباراً من اليوم الجمعة. وقال السوق في تعميم أمس، إن التداول على السهم سيكون في السوق ضمن السوق الأول «الفئة الثانية». وبحسب نشرة إدراج الشركة، «بيت الاستثمار الخليجي» مدرجة في بورصة الكويت في 22 مايو الماضي، ويبلغ رأسمالها المصرح به والمدفوع نحو 40.649 مليون دينار كويتي بعدد أسهم 406.495 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 100 فلس كويتي، وتعمل الشركة في أنشطة الاستثمار والخدمات المالية والاستثمارية المتعلقة بها.