رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الفرانشايز البرازيلية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز وجمعية الفرانشايز البرازيلية، مذكرة تفاهم، انطلاقاً من إدراك الطرفين لأهمية توثيق علاقات التعاون المتبادل حول تنمية وتطوير الفرانشايز وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة له كنظــام عالمــــي للشراكـــــة الإيجابية ونقـــــل الخـبــــــرات وأفضـــــل الممارسات بين أعضائهما.

جاء ذلك خلال استقبال محمد هلال المهيري رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز (فاد) وبرونو أمادو المدير الدولي لجمعية الامتياز البرازيلية، والوفد المرافق له، في مقر الرابطة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في لقاء الأعمال الذي ضم حضور عدد من المعنيين في الرابطة والعلامات التجارية المحلية والمستثمرين الاماراتيين الراغبين بالحصول على الفرانشايز، كما شارك في اللقاء عدد 6 شركات لعلامات تجارية برازيلية دولية راغبة في التوسع في الامارات والمنطقة.

من جانبه أعرب محمد هلال المهيري رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز ( فاد) في كلمته خلال اللقاء، عن ترحيبه باهتمام جمعية الامتياز البرازيلية بأن تكون جزءًا من سوق الإمارات العربية المتحدة، ورغبتها بتوسيع وجود العلامات التجارية البرازيلية ذات الامتياز في المنطقة. مؤكداً بأن ذلك نتيجة لعلاقات الصداقة التاريخية والمتينة، التي تربط بين دولة الإمارات والبرازيل.

مشيراً إلى أن هناك عدد من اتفاقيات التعاون التجاري التي جمعتهما في قطاعات اقتصادية مختلفة، نتج عنها نمواً ملحوظاً في حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والبرازيل من 2020 إلى 2021 ، الذي بلغ زيادة تقارب 40٪. وكذلك وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية الإعفاء من التأشيرة، وغيرها.

وأكد المهيري أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي. وشهدت الدولة نموًا بنسبة 3.8٪ في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو إلى 5.4٪ خلال عام 2022. وذلك مع مبادرات الحكومة للتحول الرقمي والعمل على مضاعفة حجم قطاع التصنيع بحلول عام 2031.

إلى جانب ذلك، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار على دعم الشركات المختلفة ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبناءً على ذلك، قدمت حكومة الإمارات دعمًا ماليًا ونقديًا بقيمة 388 مليار درهم (105.72 مليار دولار)، كجزء من تدابير التخفيف من الوباء. كما سيقدم البنك المركزي 50 مليار درهم لدعم الشركات من خلال زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتسهيل القروض.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزًا تجاريًا عالميًا ، وتتمتع بموقع استراتيجي بين القارات مع بيئة وقوانين صديقة للأعمال. الأمر الذي جعلها بوابة للأسواق العالمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مشدداً على حرص دولة الامارات على دعم الامتيازات العالمية للتوسع في المنطقة من خلال إنشاء أعمالهم وتأسيسها. معرباً عن ترحيبه بعلامات الامتياز البرازيلية في الإمارات، التي ستكون بمثابة إضافة رائعة لسوق الإمارات.

وكشف رئيس رابطة الإمارات للفرانشاير ( فاد ) أن امتيازاتنا الوطنية المحلية تنمو وتتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد دولة الإمارات واحدة من أكبر وجهات الامتياز في الشرق الأوسط. مع تزايد استثمارات الامتياز في جميع القطاعات، بما في ذلك أنشطة البيع بالتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات وتعليم الأطفال والقطاعات الأخرى، وتستفيد الشركات من فرص الامتياز في الاقتصاد الديناميكي لدولة الإمارات. حيث يوجد حاليًا أكثر من 100 فرصة لفروع امتياز جديدة في الإمارات، باستثناء العلامات التجارية الراسخة. وهذا يعكس اهتمام الشركات الدولية بسوق الإمارات وثقتها في الدولة، مما يعزز بيئة أعمال ديناميكية تدعم الشركات في تحقيق أهدافها.

وجدير بالذكر وبحسب تقرير الخبراء منذ 4 سنوات، أن مساهمة الامتياز في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 19 مليار دولار. في حين أنها تنمو بسرعة مع توسع مراكز التسوق الكبيرة التي تستضيف العديد من منافذ بيع العلامات التجارية من مختلف البلدان. وتهيمن امتيازات الأغذية والمشروبات على السوق المحلي، وبلغ نمو الامتياز بأكثر من 25٪.

وحول رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز أشار محمد هلال المهيري أن (فاد)، تأسست في 2015 وتسعى إلى تطوير ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وتوثيق الصلات مع روابط وأطر الفرانشايز العالمية، وتقديم الدعم والخدمات والمساندة لرواد الأعمال وتشجيعهم لدخول المجال، مشيراً إلى أن الرابطة تعمل على توسيع قاعدة الفرانشايز وتنويعها لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الفعالية والكفاءة في كل ما يتعلق بالامتياز التجاري وحماية الحقوق، ونشر التوعية بدور الفرانشايز في تنمية الاقتصاد الوطني، كما تشارك فاد بوفود تحت مظلتها في مختلف المعارض الاقليمية والدولية بهدف تنمية المعارف والخبرات والتعرف على أحدث الافكار والمشاريع.

من جانبه ثمن برونو أمادو المدير الدولي جمعية الامتياز البرازيلية دور رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز ( فاد) في تعزيز خبرات مجتمع الاعمال حول اهمية الفرانشايز، ومعرباً عن رغبته بتوطيد التعاون معها بشكل فاعل، بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكداً أهمية رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز في المنطقة، وعرف أمادو بجمعية الامتياز البرازيلية وأن لديها أكثر من 1500 بما في ذلك مانحو الامتياز ، وأصحاب الامتياز ، والاستشاريون ومقدمو الخدمات، مشيراً إلى الجمعية مهتمة بالعلامات التجارية المتميزة واستكشاف وممارسة الأعمال التجارية في الأسواق الدولية لاسيما في دولة الإمارات.