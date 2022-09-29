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الاقتصادي

هبوط أسعار النفط

هبوط أسعار النفط
29 سبتمبر 2022 11:13

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت أكثر من ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة، إذ حد ارتفاع الدولار من الطلب على النفط كما أثرت المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة على معنويات السوق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 88.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 81.33 دولار.
كان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع إذ أدى انخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع في مخزونات الوقود الأميركي بشكل أكبر من المتوقع إلى زيادة الآمال في انتعاش الطلب.
وعاود مؤشر الدولار الصعود اليوم الخميس مما قلل من شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى المخاوف من حدوث ركود عالمي.

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المصدر: وكالات
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