«سوق أبوظبي» يتصدر البورصات العربية بمكاسب 6.7 مليار دولار

حسام عبدالنبي (دبي)

تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مقدمة البورصات العربية من حيث ارتفاع القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق مكاسب سوقية بنسبة 1.11% في نهاية الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022، بما يعادل 6.7 مليار دولار لترتفع القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية من 606.98 مليار دولار إلى 613.72 مليار دولار.

وحسب «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» الصادرة عن صندوق النقد العربي، فقد سجلت بورصة الدار البيضاء في المغرب ارتفاعاً بنحو 0.58% في نهاية الأسبوع الماضي، في حين شهدت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المُضمّنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، تراجعاً بنحو 1.54%، عاكسةً بذلك انخفاضها في إحدى عشرة بورصة عربية، مبينة أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4.23 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي وصلت إلى 153.72 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.89 تريليون دولار، وبورصة قطر 192.2 مليار دولار، وبورصة الكويت 144.53 مليار دولار، وسوق مسقط 60.2 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 58.42 مليار دولار والبورصة المصرية 35.28 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.77 مليار دولار.

وأشارت إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع تراجعاً بنحو 0.45%، أي ما يعادل 2.23 نقطة، ليصل إلى 497.42 نقطة، لافتة إلى أن غالبية البورصات العربية شهدت حالة من التراجع خلال الأسبوع على مستوى مؤشرات الأداء، أسوةً بالانخفاضات التي شهدتها غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة على حد سواء، والتي جاءت على إثر استمرار تبعات قرارات الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على الصعيد العالمي والإقليمي، علاوةً على التذبذب المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي، كما كان لمواصلة تبعات موجات التضخم العالمية وأثرها على مستجدات الاقتصاد العالمي واتجاه عدد من المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات معدلات النمو، أثر ساهم في تباين أداء مؤشرات البورصات العربية.

على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المُضمّنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 1.54 في المائة، عاكسةً بذلك انخفاضها في إحدى عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في بورصتين عربيتين. تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 1.11 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022. كما سجلت بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 0.58 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.