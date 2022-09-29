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أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 6 دولارات

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 6 دولارات
29 سبتمبر 2022 09:06

 تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 6 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1653.66 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.47% تعادل 7.9 دولار لتصل إلى 1662.15 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنسبة 0.57% إلى 18.77 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.67% إلى 855.85 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنحو 0.6% إلى 2138.27 دولار.

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المصدر: وام
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