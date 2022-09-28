الإمارات الأولى عالمياً في أداء العلامات التجارية الوطنية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تبوأت العلامة التجارية لدولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، في مؤشر العلامات التجارية الوطنية الأفضل أداءً، وفقاً لتقرير مؤسسة براند فاينانس لعام 2022 الذي احتفظت فيه الدولة وللعام الخامس على التوالي بوجودها ضمن قائمة الـ 20 الكبار عالمياً، وبصدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر «أقوى وأغلى العلامات التجارية الوطنية».

ووفقاً لنتائج المؤشر الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حلت الإمارات في المرتبة الـ11 عالمياً كأقوى علامة تجارية للدول خلال العام 2022 بحصولها على درجة 76.7 من 100 نقطة، فيما حلت في المرتبة الـ 17 عالمياً والأولى شرق أوسطياً كأغلى علامة تجارية وطنية بإجمالي 2.2 تريليون درهم (773 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن أداء العلامات التجارية الوطنية لا يزال أقل من مستويات ما قبل «الجائحة» مع تأثر التفاعلات العالمية، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت على أعلى الدرجات على مستوى العالم بدرجة 80.5/ 100.

وأشار تقرير مؤسسة براند فاينانس، المتخصصة في أبحاث العلامات التجارية، أن أداء العلامة التجارية لدولة الإمارات خلال عام 2022 كان استثنائياً على الصعد كافة، الأمر الذي أهلها لأن تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في أداء العلامة التجارية.

ونوه التقرير بالأداء القوي لدولة الإمارات على صعيد الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى نجاح الدولة في الاستحواذ على أحجام كبيرة من حركة التجارة والسياحة والاستثمار، وجذب أعداد كبيرة من المواهب، مقارنة بالعلامات التجارية الوطنية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الاستجابة السريعة والناجحة لدولة الإمارات لجائحة «كوفيد-19» والتي أسهمت في تسريع وتيرة التعافي وعودة أنشطة الأعمال في وقت أقرب من العديد من الوجهات الأخرى، شكلت أحد المحركات الرئيسة للنتائج الرائعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر العلامات التجارية للدول لهذا العام.

وأوضح التقرير أنه بفضل الأداء القوي للعلامة التجارية لدولة الإمارات وتحسين تصورات علامتها التجارية، حافظت دولة الإمارات عن مكانتها كأقوى علامة تجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترتيبها الـ 11 عالمياً (76.7 من 100)، وكذلك ترتيبها المتصدر إقليمياً والـ 17 عالمياً في مؤشر العلامات الأكثر قيمة بإجمالي 2.2 تريليون درهم (773 مليار دولار)، تليها العلامة التجارية للمملكة العربية السعودية عن كثب في المرتبة الثانية من حيث القيمة في المنطقة بنحو (770 مليار دولار) وإسرائيل كثاني أقوى دولة (73.9 من 100).

ووفقاً للتقرير تصدرت كندا قائمة أقوى العلامات التجارية الوطنية لعام 2022، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر العلامات التجارية الوطنية الأغلى بقيمة بلغت 26.5 تريليون دولار، تلتها الصين بقيمة بلغت 21.5 تريليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 4.5 تريليون دولار، واليابان بنحو 4.3 تريليون دولار، وبلغت القيمة الإجمالية أكبر 100 علامة تجارية وطنية في العالم نحو 97.2 تريليون دولار، بنمو نسبته 7% عن العام الماضي.

معايير الأداء

وتحدد «براند فاينانس» القوة النسبية للعلامات التجارية الوطنية من خلال قياسات أداء متوازنة، تشمل تقييم الاستثمار في العلامة التجارية، وقيمة العلامة التجارية، وأداء العلامة التجارية، فيما تتضمن منهجية قوة العلامة التجارية الوطنية نتائج مؤشر القوة الناعمة العالمية - الدراسة البحثية الأكثر شمولاً في العالم حول تصورات العلامة التجارية الوطنية، واستطلاع آراء أكثر من 75000 شخص في أكثر من 100 دولة.

ووفقاً للتقرير عادت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان إلى تصنيف أفضل 10 علامات تجارية وطنية من ناحية الأداء، بعد التراجع الاستثنائي لمدة عام واحد في تصوراتهم الدولية بسبب «الجائحة» وبالمثل، دخلت الصين قائمة المراكز العشرين الأولى لأول مرة، حيث احتلت المركز الخامس عشر، وعادت إيطاليا وإسبانيا إلى المراكز الـ 25 الأولى.