«العالمية القابضة» تستحوذ على حصة أغلبية في «اميركوم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، إتمام عملية الاستحواذ على 54% من شركة اميركوم، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال شركتها الفرعية «اي اتش سي ديجيتال».

وتعتبر اميركوم لأكثر ما يقرب من أربعة عقود، الشريك المختار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعديد من أكثر المشاريع تحدياً في الشرق الأوسط. وتأتي الصفقة التي تبلغ قيمتها 250 مليون درهم إماراتي كجزء من استراتيجية الشركة العالمية القابضة لتنمية محفظة أصولها الرقمية والتوسع في مجالات نمو جديدة. وعلّق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة قائلاً: «سنواصل السعي إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في مختلف الصناعات، بما في ذلك مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناءً على سجلنا الراسخ في الحصول على استثمارات عالية القيمة ومربحة تعود بالنفع على مساهمينا على المدى القصير والطويل، فإن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة اميركوم سيساعد شركة «اي اتش سي ديجيتال» على مواصلة زيادة ربحيتها وتعزيز وجودها في هذا المجال».

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمارات وأحد المساهمين في شركة اميركوم: «إن الاستحواذ يجلب بعداً جديداً إلى شركة اميركوم، بالإضافة إلى خلق نطاق أكبر لخطط نمو أعمالنا في سوق الشرق الأوسط. وإنه أمر محفز لفريق عمل شركة اميركوم أن تتلقى استثماراً بهذا الحجم من «اي اتش سي ديجيتال»، والذي بدوره سوف يعزز شراكتنا بشكل أكبر بعد هذا الاستحواذ».