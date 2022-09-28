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«سياحة - أبوظبي» تختتم جولتها الترويجية في 3 مدن هندية

«سياحة - أبوظبي» تختتم جولتها الترويجية في 3 مدن هندية
29 سبتمبر 2022 01:16

أبوظبي (وام)

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اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بنجاح جولتها الترويجية «زوروا أبوظبي» في الهند، بمشاركة 28 من الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في أبوظبي، بما في ذلك شركات طيران رئيسية وسفن سياحية وفنادق ومعالم سياحية وشركات إدارة الوجهات، وبحضور ما يزيد على 800 من أبرز العاملين بقطاع السفر والعطلات الخارجية في ثلاث مدن هندية، نيودلهي ومومباي وبنجالور. 
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «منحتنا الجولة فرصة التواصل المباشر مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة في الهند، وتعريفهم بأفضل ما في أبوظبي من تجارب ومعالم مذهلة، وتعتبر الهند من أكبر أسواقنا السياحية الخارجية، وأحد الروافد الرئيسية لزوارنا من سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ونسعى خلال الجولة الترويجية إلى دعم شركائنا من الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة، وزيادة الوعي بوجهتنا، ولقاء وكلاء السفر وبرامج سياحة الأعمال في الهند، وتقديم مبادرتنا «فرص أبوظبي» التي توفر باقات حوافز إضافية لمنظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في الإمارة».

أبوظبي
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دائرة الثقافة والسياحة
زوروا أبوظبي
الهند
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