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الاقتصادي

الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع وزراء «العشرين»

عبد الله بن طوق
29 سبتمبر 2022 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على التعاون البناء وتعزيز العلاقات في المجالات السياحية المتنوعة مع دول العالم، بما يسهم في خلق فرص جديدة ومتنوعة تحفز من النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على جاذبية السياحة بالدولة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية الرائدة على خريطة السفر والسياحة العالمية، مشيراً معاليه إلى أن السياحة تمثل محوراً رئيسياً واستراتيجياً في رؤية دولة الإمارات نحو التنمية المستقبلية المستدامة.
جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الثنائية التي عقدها معاليه مع وزراء ومسؤولين عن قطاع السياحة في مجموعة من الدول الصديقة شملت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومملكة إسبانيا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2022.
وقال معالي بن طوق: «إن العلاقات الإماراتية السعودية تتميز بمستوى عال من التكامل على مختلف المستويات وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى البلدين، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنمية الشراكة الثنائية في أنشطة السياحة إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث يعمل البلدان بصورة متكاملة ومتواصلة على دعم النمو السياحي المشترك». مشيراً معاليه إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق السياحية بالنسبة لدولة الإمارات.

الإمارات
عبدالله بن طوق
مجموعة العشرين
التعاون السياحي
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