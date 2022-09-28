«التجارة العربية» يوافق على 31 طلباً لتمويل صفقات تجارية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الحادي الثلاثين بعد المئة، أمس، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث وافق البرنامج على 31 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 473 مليون دولار أميركي، وأخذ المجلس علماً بتطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل خدمةً للتجارة العربية.

واستعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية للبرنامج.

واطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج، كما استعرض البيانات المالية للربع الثاني من عام 2022.