«أدنوك للتوزيع» توافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أدنوك للتوزيع، أمس، الموافقة على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1.285 مليار درهم «10.285 فلس للسهم»، أي ما يعادل 350 مليون دولار أميركي، وتعد هذه أول دفعة من توزيعات أرباح عام 2022.

والتي من المتوقع أن لا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، ويتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح لعام 2022 في شهر أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وستوفر توزيعات أرباح عام الكامل 2022 عائداً ربحياً بنسبة 4.9% (بناء على سعر السهم 4.21 درهم، كما في 27 سبتمبر 2022).

وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة الشركة لتوزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً، مما سيدعم فرص النمو والحفاظ على تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

ومنذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2017، قدمت الشركة لمساهميها عائدات محسّنة بفضل سياستها التصاعدية لتوزيع الأرباح. واحتفظت بسجل توزيعات أرباح قوي، حيث شهد عام 2018 توزيعات أرباح بقيمة 1.47 مليار درهم، وفي عام 2019، بلغت توزيعات الأرباح 2.39 مليار درهم، وفي عام 2020، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 2.57 مليار درهم، وفي عام 2021، تم توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم. وقد دعم هذه السياسة تمتع الشركة بتدفقات نقدية وميزانية عمومية قوية.

وخلال النصف الأول من العام، وسعت «أدنوك للتوزيع» أيضاً نطاق تصدير منتجاتها من زيوت التشحيم، زيوت «أدنوك فويجر»، التي أصبحت تصدر إلى 21 سوقاً عالمياً.

كما أطلقت «أدنوك للتوزيع» مجموعة زيوت أدنوك «فويجر» الخضراء، زيوت تشحيم بديلة مخصصة لمحركات البنزين والديزل ومصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%.

كما أعلنت «أدنوك للتوزيع» مؤخراً عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على 50% من أسهم شركة «توتال إنرجيز للتسويق، مصر»، إحدى أكبر أربع شركات توزيع الوقود في مصر.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»: «لقد ساهمت المرونة التي تتمتع بها (أدنوك للتوزيع) وتركيزها على استراتيجية النمو الذكي في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، مع ضمان عائدات مجزية للمساهمين».