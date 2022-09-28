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«اتصالات من e&» تطلق خدمات جديدة لقطاع الأعمال

«اتصالات من e&» تطلق خدمات جديدة لقطاع الأعمال
29 سبتمبر 2022 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من e&»، أمس، عن إطلاق الخدمتين الجديدتين «الإنترنت الرقمي» و«الإنترنت الرقمي المميز» لتلبية الاحتياجات النوعية لقطاع الأعمال في دولة الإمارات عبر توفير الاتصال المطوّر بالإنترنت بوساطة منصة رقمية ذات شبكة آمنة وموثوقة.
وقال أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال في «اتصالات الإمارات»: «ترتكز الأعمال التجارية اليوم على تبادل المعلومات بشكل فوري مما يتطلب بنية تحتية تتيح الحصول على الاتصال الآمن والموثوق. وساهمت التغيرات الكبيرة التي نشهدها في بيئة الأعمال الرقمية في زيادة هائلة لتبادل البيانات عبر الإنترنت للشركات. وسيسهم الإنترنت الرقمي والإنترنت الرقمي المميز في تمكين الشركات من دفع عجلة التحول الرقمي واتباع نماذج أعمال أكثر مرونة».
ويتم تشغيل هاتين الخدمتين من خلال منصة رقمية افتراضية بالكامل تتيح تقديم الخدمات عند الطلب ومرونة إضافية في اختيار وظائف الأمان والشبكات. كما توفر الخدمتان اتصالاً عالي السرعة وتزيدان من حجم النطاق الترددي وتقدمان ميزات أمان مثل الحماية من هجمات حجب الخدمات (DDoS)، وجدار الحماية (Firewall) وغير ذلك الكثير. ويمكن للعملاء الاستفادة من العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى جانب الإدارة الشاملة التي تقدمها اتصالات من e&، والتي تؤدي إلى تطوير الرؤى، وأداء التطبيقات، واستمرارية الأعمال.

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