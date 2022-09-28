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«إياتا»: إطلاق تجربة CO2 Connect للشحن الجوي

«إياتا»: إطلاق تجربة CO2 Connect للشحن الجوي
29 سبتمبر 2022 01:17

لندن (الاتحاد)

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» البدء بالمرحلة التجريبية لأداة CO2 Connect، التي تعمل على إجراء حسابات دقيقة لكمية الانبعاثات الكربونية والتي تم تطويرها خصيصاً لرحلات الشحن الجوي بالتعاون «الاتحاد للطيران».
وسيتطلب من سلسلة القيمة بأكملها، بمن فيهم الشركات ووكلاء الشحن والمستثمرون والمنظمون، بالإضافة إلى المستهلكين، بيانات حسابية دقيقة وموثوقة، وذلك بهدف تعزيز معايير إدارة والإبلاغ عن مدى التقدم المُحرز لناحية الاستدامة، وستوفر هذه المرحلة التجريبية دليلاً قيماً لمفهوم مكون الشحن في حاسبة الانبعاثات الكربونية CO2 Connect من «إياتا».
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي بدأ باستخدام هذه الأداة منذ شهر يوليو للعام الجاري لرحلات المسافرين، مع تسجيل بيانات لكميات الوقود المستهلكة من قبل 57 نوعاً من الطائرات، والتي تمثل حوالي 98% من الأسطول العالمي لطائرات السفر الجوي المستخدمة حالياً. ومن خلال استخدام البيانات الخاصة بشركات الطيران بشأن عوامل حرق الوقود والحمولة، تُعدّ هذه الأداة هي الأكثر دقة في السوق.
وتستند آلية احتساب تأثير الكربون لرحلات شحن البضائع إلى معايير أكثر تعقيداً، ليس أقلها عدم القدرة على التنبؤ بالتوجيه في وقت حجز رحلة شحن جوي، بل تمتد لتتضمن مجالات أخرى من خارج قطاع الطيران. 
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: «انطلاقاً من التزامنا بالابتكار، تعمل الاتحاد للشحن بنشاط على تطوير واختبار وإطلاق الحلول الواعدة لعملائها وشركائها».

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