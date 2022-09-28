ورشة توعية بنظام التسجيل بالعلامات التجارية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام للتوعية بنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية وأهدافه، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية في حماية الملكية الفكرية، ويدعم الدور المحوري لهذا القطاع في بناء النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. حضر الورشة أكثر من 48 مشاركاً، بينهم 18 ممثلاً عن الجهات الحكومية المعنية وأبرزها وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة دبي للإعلام، وغيرها، إلى جانب 30 مشاركاً من مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية من القطاع الخاص في الدولة.